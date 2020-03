EXCLU VIDÉO "50' INSIDE" - Matt Pokora se confie sur sa paternité

Ce samedi, "50' Inside" nous emmène dans les coulisses du Pyramid Tour, la grande tournée de Matt Pokora. Une tournée qui vient d'être reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Un coup dur pour le chanteur qui, au moment du reportage (tournée le 27 février dernier) n'est pas encore au courant de la mauvaise nouvelle.

En pleine répétition, Matt Pokora s'est confié aux caméras sur sa nouvelle paternité. "Quand on fait ce métier-là, on fait beaucoup de sacrifices. Ma mère me voit trois ou quatre fois par an depuis 17 ans. Là c'est mon fils pour quelques-temps, mais je sais que je vais le retrouver", a expliqué le chanteur, papa d'un petit Isaia depuis le 20 janvier dernier et fruit de ses amours avec Christina Millian.