EXCLU VIDÉO "50' INSIDE" - Michèle Laroque : son film "Chacun chez soi" repoussé d'un an

PREVIEW – La promotion de son dernier film "Chacun chez soi" a été stoppée net en raison de la crise sanitaire. Ce samedi "50' Inside" nous emmène aux côtés de Michèle Laroque, que les équipes de TF1 ont suivi avant et après le confinement.

Dans la vie, il faut savoir s'adapter. En mars dernier, alors qu'elle était en pleine promotion de Chacun chez soi, son deuxième film en tant que réalisatrice, Michèle Laroque a vu tout s'arrêter brutalement en raison de l'épidémie de Covid-19. Ce moment si particulier, les équipes de "50' Inside" ont pu le filmer en direct alors qu'ils accompagnaient la comédienne à Nice sur une avant-première. Juste après la projection, Emmanuel Macron annonce les premières mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus. "Et bientôt on ferme tout ?", demande Michèle Laroque, un peu sonnée mais qui fait preuve malgré tout de philosophie. "On doit s'adapter à vitesse grand V, et l'adaptation c'est la vie", estime la réalisatrice qui joue également dans ce long-métrage racontant le quotidien d'un couple de parents qui voient d'un mauvais œil l'arrivée chez eux de leur fille et de son petit ami qu'ils doivent héberger suite à une galère d'appartement.

On voulait être solidaires avec l'exploitant et faire en sorte qu'il y ait des films qui sortent dans les salles - Michèle Laroque

Pour découvrir cette comédie, il faudra donc attendre mars 2021, soit près d'un an après la sortie prévue. "Je ne suis pas triste car on aura le temps de voir comment les choses se passent, de tout sécuriser et de savoir vivre avec. On ne voulait pas sortir le long-métrage en VOD car on voulait être solidaires avec l'exploitant et faire en sorte qu'il y ait des films qui sortent dans les salles", admet Michèle Laroque que les équipe du magazine ont retrouvé il y a quelques jours, alors que la France est entré dans une phase de déconfinement.

Lire aussi Les nouvelles dates de sortie des films les plus attendus

En grande forme, la comédienne qui - comme beaucoup de Français - s'est immédiatement précipitée chez son coiffeur, n'a pas mal vécu ces deux mois confinés. Et pour cause, victime d'un accident de voiture très grave à l'âge de 19 ans, elle est restée longtemps coupée du monde extérieur. "Je suis restée deux ans en hôpital et en clinique, donc je sais rester confinée, je sais avoir de la patience, je sais vivre comme ça", souffle-t-elle, témoignant de sa capacité à s'adapter.

Retrouvez l'intégralité du reportage dans "50' Inside", samedi 30 mai à 17h50 sur TF1.

Rania Hoballah