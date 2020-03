EXCLU VIDÉO "50' INSIDE" – Sur le tournage de la saison 3 des "Bracelets rouges"

C'est une série à la fois bouleversante et réjouissante. Ce lundi 9 mars, TF1 donne le coup d'envoi de la troisième saison des "Bracelets rouges". Lancée en 2018, la fiction nous plonge avec réalisme dans le quotidien d'un groupe d'adolescents hospitalisées et confrontés à des maladies graves. Ce samedi, "50' Inside" nous emmène dans les coulisses du tournage aux côtés des jeunes héros qui ont tissé des liens d'amitié très forte. "Le premier jour où je me suis rasé la tête, ça m'a fait très bizarre, j'avais froid au crâne", admet Tom Rivoire, alias Clément, un jeune malade amputé d'une jambe en raison d'un cancer. "Au début, tout le monde me regardait bizarrement", se souvient le jeune homme.