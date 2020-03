Face au coronavirus, Arthur lance "The show must go home" sur les réseaux sociaux

Arthur passe à son tour en télétravail. Alors que l'épidémie de coronavirus bouleverse les programmes du petit écran, l'animateur de "Vendredi tout est permis" donne le coup d'envoi ce mercredi 18 mars d'une émission baptisée "The show must go home" (un clin d'oeil à l'expression"The show must go on", le spectacle doit continuer) diffusée sur Facebook, Instagram et YouTube. Tous les jours à 16 h 30, Arthur proposera de divertir les Français dans cette période très anxiogène. Pour la première, il sera accompagné d'Inès Reg, Arthus, Jarry et Cartman.

"Cette idée est venue de l'angoisse du confinement, de me dire que je vais rester toute la journée à ne rien faire, même si on est tous un petit peu débordés à gérer nos activités qui sont toutes fermées", a expliqué Arthur joint au téléphone par Europe 1. "C'est la première fois de ma vie qu'autant de célébrités me disent 'oui, avec grand plaisir'", se réjouit l'animateur qui offre également aux artistes qui ont vu leurs spectacles annulés, l'occasion de rester en contact avec leur public.