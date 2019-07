Fans de "Game of Thrones", le Festival de Deauville vous prépare un marathon inédit sur grand écran

L'occasion pour les fans de faire le deuil d'un final que beaucoup ont jugé bâclé. Le week-end dernier encore, les acteurs de la série ont dû défendre la fin alors qu'une pétition en ligne a ressemblé 1,6 million de mécontents demandant un nouveau tournage. "Cette série a rassemblé tant de gens, qui l'ont regardée et aimée. Donc évidemment, quand on arrive à la fin, cela vous énerve quoiqu'il arrive...", a commenté Nikolaj Coster-Waldau (Jamie Lannister) lors du Comic Con à San Diego. Les novices pourront eux s'imprégner de l'univers de George R. Martin dans des conditions optimales. Car quoi de mieux que la qualité d'images et de son d'une salle de cinéma pour découvrir l'une des séries les plus impressionnantes de ces dix dernières années ? Franchement, on ne voit pas.