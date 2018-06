Fermeture prochaine de BuzzFeed France : les 14 salariés en "grève illimitée"

Le 7 juin, le patron de l'entreprise américaine Scott Lamb s'était rendu en personne dans les locaux parisiens de l'entreprise dans la matinée pour annoncer aux salariés qu'un "projet de transformation de Buzzfeed France avait été engagé". "L'annonce n'a pas été faite sur un ton très positif, nous explique un journaliste de la rédaction. On a appris par d'autres moyens qu'il s'agissait en fait de fermer le site".





"On est tous un peu sous le choc, on ne s'y attendait pas, confie cette même source. On faisait des bons résultats ces derniers mois et on ne s'en sortait pas trop mal".