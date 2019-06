Elle a rejoint "Amour, gloire et beauté" : on a retrouvé Denise Richards, le sex-symbole des années 90

Il suffit parfois d'un coup de fil pour redonner un coup de boost à une carrière en perte de vitesse. Il y a quelques mois, Denise Richards en a reçu un de l'un des producteurs les plus puissants de la télévision. "Bradley Bell m’a appelée pour me proposer un rôle dans 'Amour, gloire et beauté'. Il m’a décrit le personnage. Je n’avais jamais joué dans un soap et je me suis dit 'pourquoi pas ? Essaie et amuse toi'", nous explique l'actrice de 48 ans lors du 59e Festival de télévision de Monte-Carlo.

Elle n'avait jamais non plus vu un seul épisode du feuilleton. "J'ai commencé à en regarder, il y a beaucoup à rattraper", s'amuse-t-elle à propos du programme diffusé depuis plus de 30 ans sur CBS aux Etats-Unis. "Mais le truc, c’est que mon personnage, Shauna Fulton, n’appartient à aucune des grandes familles. J’étais la nouvelle donc c’était une bonne chose", ajoute-t-elle.