Fin de "Game of Thrones" : les adieux émouvants des acteurs à la série

"Ce chapitre de la vie de la Mère des Dragons a occupé toute ma vie d'adulte. Cette femme a pris tout mon cœur". Après la diffusion de l'ultime épisode de "GOT", Emilia Clarke a partagé son émotion sur son compte Instagram. La "Mère des Dragons" a rendu hommage à la famille "Game of Thrones" avant de saluer ses fans pour leur fidélité. L'actrice est revenue sur ses neuf années dans la peau de Daenerys :"Trouver les mots pour écrire ce message m'a laissée submergée par tout ce que je veux dire, mais que les mots semblent petits comparés à tout ce que ce show et Dany signifient pour moi (...) 'Game of Thrones' m'a façonnée en tant que femme, actrice et être humain. J'aimerais juste que mon cher papa soit là pour voir comment nous avons avancé."