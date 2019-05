GOT : plus d'un million de signatures pour la pétition qui réclame une réécriture de la saison 8 par des "auteurs compétents"

Décidément, cette nouvelle saison de Game of Thrones fait couler beaucoup de sang... et d'encre ! La pétition adressée à HBO, lancée après l'épisode 4 de la dernière saison par un fan mécontent, n'en finit plus de prendre de l'ampleur. Ce lundi matin, soit quelques heures après la diffusion du dernier épisode, elle comptait près de 1,2 millions de signatures, c'est dire !





" David Benioff et D.B. Weiss se sont révélés être des scénaristes terriblement incompétents quand ils n'ont pas de matière de base (les romans) sur laquelle s'appuyer. La série mérite une dernière saison qui ait du sens", explique l'auteur de la pétition sur le site de Change, bien conscient toutefois que sa requête n'aboutira pas.