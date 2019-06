"Fort Boyard" avec Adil Rami : France 2 diffusera bien l'émission malgré les accusations de violence par Pamela Anderson

Le timing ne pouvait pas plus mal tomber. Ce samedi 29 juin, France 2 diffuse un nouveau numéro de "Fort Boyard" auquel participe Adil Rami aux côtés de Maëva Coucke, Géraldine Lapalus, Marine Lorphelin, Benoît Dubois, Mourad Ameur et Moïse Santamaria. Seul petit souci : ils jouent pour Solidarité Femmes, une association qui s'occupe de l'accueil de femmes victimes de violences, et qui vient de se désolidariser d'Adil Rami. Accusé jeudi de violences physiques et psychologiques par Pamela Anderson, le réseau a décidé de suspendre sa collaboration avec lui, "dans l'attente de clarifications et d'informations complémentaires concernant les déclarations de son ex-compagne", comme l'ont expliqué les responsables.





De quoi mettre France 2 dans l'embarras. Malgré cela, la chaîne diffusera bien ce numéro de "Fort Boyard" comme l'a indiqué la société de production ALP à "Téléstar" ce vendredi. "Nous comprenons que compte tenu de leur activité" et même si ce ne sont "que des allégations non prouvées", "l'association suspend son partenariat avec Adil Rami jusqu'à la clarification des accusations portées par son ex-compagne", a expliqué la production. "L''émission a été tournée avant la polémique qui relève du cadre de la vie privée et intime entre deux personnes même si elles ont décidé de le rendre public. De plus, c'est une équipe et non un individu qui représente cette association et participe à Fort Boyard pour gagner un maximum d'argent pour elle. Les potentiels gains sont et resteront pour cette association."