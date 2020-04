"Forte", la comédie avec Melha Bedia et Valérie Lemercier sortira directement sur Amazon Prime Video

C'était une comédie attendue au cinéma. Mais en raison de l'épidémie de coronavirus, le film "Forte" ne sortira pas dans les salle le 18 mars prochain comme prévu, mais dans votre salon. Amazone Prime Video a en effet annoncé que le long-métrage sera disponible en exclusivité sur la plateforme à partir du 15 avril et dans 200 territoires, à une date indéterminée, une fois que les doublages auront repris. Remarqué au festival de l'Alpe d'Huez, "Forte" suit le parcours de Nour (Melha Bedia), une jeune femme en surpoids déterminée à enfin séduire et qui se met à la pole dance aidée par une prof jouée par Valérie Lemercier.

"On aurait pu le sortir au cinéma mais on a tellement voulu que vous zappiez BFM TV pour voir une petite grosse se frotter à la barre... C’est une 1ere fois de balancer un film dans vos salons alors qu’il devait sortir dans une salle obscure avec des Maltesers... C’est un film sur l’acceptation de soi et comme à la fin du confinement vous allez tous ergonomiquement me ressembler ( rapport au grignotage en continu ) on est ensemble désormais : FIÈRE DE DEVENIR VOTRE « GROSSE DIGITALE » (peut-être que j’aurai un César Digital aussi... )", s'est amusée Melha Bedia, la soeur de Ramzi Bedia, sur son compte Instagram.

Cette décision qui ravira les cinéphiles est en effet inédite en France. Si une trentaine de films déjà sortis en salle ont obtenu une dérogation de la part du CNC pour pouvoir être accessibles en VoD, c'est la première fois qu'un long-métrage prévu pour le cinéma débarque sur une des grosses plateformes. Le film n'ayant pas pu sortir en salle, il n'est pas soumis à la chronologie des médias qui régit la sortie des films en France et leur diffusion sur différents supports (TV, VoD, DVD, SVoD).