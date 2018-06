France 4 disparaît du petit écran, France Ô en sursis... ce qui va changer dans l’audiovisuel public

A quoi ressemblera l’audiovisuel public demain ? De gros changements sont à prévoir sur vos postes de télé et de radio, mais aussi dans l’organisation des chaînes. Avec pour mot d'ordre l'impératif de faire des économies. Pour l’heure, cependant, les sujets qui fâchent le plus attendront. La ministre de la Culture, Françoise Nyssen, doit présenter ce lundi matin les premières pistes de réforme, sans entrer dans le détail des chiffres et des organigrammes. Il faudra donc attendre pour en savoir plus, d'autant que le calendrier législatif de la réforme est repoussé à "courant 2019". Elle comprendra des lois modifiant "la gouvernance" et "le financement", avec à la clé une révision de la redevance, fait savoir Françoise Nyssen lundi.





Voici ce que l’on sait pour l’heure des premières transformations au programme :