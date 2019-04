France Télévisions : faire des économies et se renouveler

Takis Candilis, nommé en février 2018 pour le poste de directeur général délégué à l'antenne et aux programmes chez France Télévisions, réorganise l'arbitrage définitif des chaînes télévisées. Il s'agit notamment de l'arrivée de nouveaux concepts, la suppression de certaines émissions et le renouvellement des programmes. Cette réorganisation a pour objectif d'économiser 400 millions d'euros par an et de rajeunir l'audience.



Ce lundi 8 avril 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", parle du renouvellement des programmes chez France Télévisions. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 08/04/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.