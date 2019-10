Frank Leboeuf annonce déposer plainte contre Thierry Samitier pour ses "propos calomnieux" dans "TPMP"

MISE AU POINT - Frank Leboeuf a annoncé sur son compte Instagram qu'il allait porter plainte contre le comédien Thierry Samitier. Ce dernier, visé par des accusations de violence sexuelle, avait dénoncé un complot orchestré par l'ex-footballeur, jeudi dernier dans "Touche pas à mon poste". Il s'était même laissé aller à le comparer à Hitler.

"Bonjour, je tenais à tous vous remercier pour votre énorme soutien et vous dire qu’après les propos calomnieux de Thierry Samitier sur TPMP, je vais bien sûr déposer plainte", a-t-il déclaré dans une courte vidéo postée sur con compte Instagram. "Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur scène ou sur vos écrans", a-t-il conclu.

Il ne compte pas en rester là. Ce lundi 14 octobre, Frank Leboeuf a annoncé qu'il allait porter plainte contre Thierry Samitier. Invité jeudi dernier sur le plateau de "Touche pas à mon poste" sur C8, ce dernier était venu se défendre contre les accusations de violence sexuelle dont il fait l'objet. Comme l'a révélé Mediapart, deux comédiennes de la pièce "Boeing Boeing", dont il partageait l'affiche avec Frank Leboeuf, l'accusent de gestes et de propos et déplacés. Et pour se défendre, Thierry Samitier n'a pas hésité à crier à un complot orchestré par son ancien partenaire de jeu, le décrivant dans le même temps comme "nul comme ses pieds sur une scène de théâtre".

Lors de cette émission, Thierry Samitier s'était dit persuadé que le champion du monde 98 était à l'origine d'un complot contre lui : "Derrière ces deux jeunes filles, il y a un homme, c'est Frank Leboeuf". Et il n'avait pas hésité à le comparer à Hitler. "Ma fiancée qui est juste derrière m'a dit : 'Le point commun entre Adolf Hitler et Frank Leboeuf, c'est que ce sont deux artistes ratés'", avait-il lancé, provoquant immédiatement le malaise sur le plateau. Malgré un recadrage de Cyril Hanouna, il s'était à nouveau défendu. "On est sous le choc, c'est d'une violence insupportable. (...) On a sali mon nom", avait martelé Thierry Samitier.

L'ancien candidat de "Danse avec les stars" a depuis admis dans une interview à "Télé Loisirs" avoir été un peu loin. "Je regrette cette comparaison car elle a été mal interprétée. Je faisais allusion au fait qu'Hitler avait raté deux fois les Beaux Arts et que c'était cela qui avait fait monter sa haine", explique-t-il. "J'ai conscience que ma façon de me défendre ne correspond pas à la couleur actuelle de la société, où tout est maîtrisé et aseptisé. Mais moi, je ne calcule pas mon image. Ça m'a d'ailleurs joué des tours à plusieurs reprises dans ma carrière".