Le premier candidat éliminé de Koh-Lanta 2019 se confie : "Je n’ai pas été assez stratège"

On vous sent mis à l’écart très rapidement puisqu’au moment de la composition des équipes, Maxime vous intègre en dernier…

Je n’étais pas surpris. Je sais que physiquement, on prend en premier les plus baraqués. Or je ne suis ni le plus large, ni le plus grand, ni le plus fort. C’est vrai aussi que j’ai mal supporté le voyage, j’étais un peu dans ma bulle et je n’en suis pas sorti tout de suite.





Dans votre portrait, vous racontez un problème de santé qui vous a longtemps éloigné de la pratique du sport. C’est vraiment ça qui vous a poussé à participer à "Koh-Lanta" ?

Je tentais ma chance depuis la deuxième saison, mais jusqu’ici mes candidatures n’avaient pas été retenues. Il se trouve qu’à l’âge de 23 ans, après le service militaire, le médecin m’a diagnostiqué de l’arthrose au genou. Je l’ai cru sur parole. Et puis il y a 6 ou 7 ans, en voyant un autre médecin, je me suis rendu compte que je n’avais jamais eu d’arthrose mais une fissuration du cartilage qui n’empêche pas la pratique du sport. J’ai fait mon premier marathon à l’âge de 45 ans, aujourd’hui j’en suis à sept. J’ai changé de vie, j’ai perdu du poids, je mange plus sainement. Je suis parti faire des opérations solidaires au Kenya. Tout ça m’a donné une nouvelle motivation qui m’a permis de "muscler" ma candidature et de participer à l’émission.