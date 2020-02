L'équipe de "Friends" désormais au complet sur Instagram, en attendant un retour à la télévision ?

I'LL BE THERE FOR YOU - Matthew Perry est le dernier acteur de la série culte à avoir fait son apparition sur le réseau social de photos jeudi 6 février. Des premiers pas évidemment salués par ses camarades de jeu, qu'il pourrait très prochainement retrouver pour une émission spéciale.

Voilà une nouvelle que Janice aurait accueillie avec son traditionnel "OH MON DIEU". Matthew Perry aura mis le temps mais a fini par créer son compte Instagram jeudi 6 février. Une arrivée qui aurait pu se faire en toute discrétion si ses partenaires de "Friends" n'avaient pas vendu la mèche. "Enfin !! Oui !! Je n'en crois pas mes yeux, mes yeux", a écrit Lisa Kudrow, en référence à l'une des répliques les plus cultes de la série, lorsque Rachel et Phoebe découvrent que Monica et Chandler sont en couple depuis l'appartement de Ross situé de l'autre côté de la rue. "Oui Matty !", a commenté Courteney Cox tandis que Jenifer Aniston s'est moquée de son timing.

De 3 à 4 millions de dollars chacun pour une émission spéciale

"Tu n'aurais pas pu être plus long ?", s'est amusée celle qui n'a elle-même rejoint le réseau social qu'en octobre dernier. L'interprète de Rachel Green avait séduit un million d'abonnés en un peu plus de cinq heures, inscrivant sa performance au Guinness des records. Matthew Perry n'a pas fait aussi bien mais comptabilisait tout de même plus de 1,8 million d'abonnés sans avoir publié aucune photo. Un signe de plus, s'il en fallait, de l'immense popularité des acteurs de "Friends" qui continue de fêter ses 25 ans avec des événements un peu spéciaux partout dans le monde.

Matthew Perry, Chandler dans "Friends", a ouvert son compte Instagram jeudi 6 février 2020. − MattPerry4/Instagram

Mais il y en a un que les fans de la série rêvent de voir se réaliser depuis des années : les retrouvailles sur le petit écran de leurs héros favoris. La signature du contrat serait toute proche non pas pour un nouvel épisode mais pour une émission spéciale d'une heure à laquelle participeraient Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matthew Perry et Matt LeBlanc. L'occasion de se remémorer les meilleurs souvenirs de cette époque et de lancer l'arrivée des dix saisons sur la plateforme HBO Max aux États-Unis.

Selon Deadline, chacun des six acteurs pourrait toucher entre 3 et 4 millions de dollars pour apparaître dans ce programme. Un chiffre faramineux qui rappelle que les stars de "Friends" ont été les premières à décrocher un cachet d'un million de dollars par épisode.

Delphine DE FREITAS