Kit Harington (Jon Snow) révèle qu’il a pleuré en découvrant la fin de "Game of Thrones"

"Je ne peux rien dire ! ". Invité ce mercredi du talk-show de l'animateur Stephen Colbert sur la chaîne américaine CBS, l'acteur britannique Kit Harington a reconnu qu'il n'était pas simple de faire la promo de la 8e et dernière saison de "Game of Thrones", qui débutera le 14 avril sur HBO. "Je ne peux même pas dire des mensonges", a avoué l'interprète de Jon Snow. "Ni inventer un truc. Sinon les gens vont reprendre ce que je dis et se demander si c'est vrai… C'est un terrain miné !".





Ne comptez donc pas sur lui pour livrer le moindre indice sur l’identité du personnage qui montera sur le trône à l’issue du dernier épisode. Kit Harington a toutefois bien voulu raconter sa réaction lorsqu’il a lu le scénario en présence de ses partenaires. "J’ai été choqué et surpris par la manière dont certains événements se produisent. Et puis j’ai pleuré un bon coup. J’ai pleuré. Oui, j’ai pleuré", a révélé le comédien. On verra peut-être un jour cette réaction puisqu'elle a selon lui été filmée par les showrunners David Benioff et D.B. Weiss.