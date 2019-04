Comment les stars de "Game of Thrones" ont tenté de garder le secret sur la fin de la série

A moins qu’ils ne se soient donnés le mot, Emilia Clarke et Kit Harington confirment que contrairement aux rumeurs initiales, l’équipe de "Game of Thrones" n’a pas tourné plusieurs fins alternatives pour brouiller les pistes. "J’en ai entendu parler", avait réagi l’été dernier Maisie Williams, l’interprète d’Arya Stark, sur le plateau de Jimmy Kimmel. "Et la première chose que je me suis dite, c’est que nous n’avions pas le budget nécessaire."





La même Maisie Williams a provoqué un mini-séisme lundi sur les réseaux sociaux en racontant à Jimmy Fallon la mort de son personnage en guise de poisson d’avril. "Lorsque j’ai découvert qu’Arya était tuée lors du deuxième épisode", a-t-elle balancé, avant de mettre ses mains devant sa bouche comme si elle venait de commettre une grosse gaffe. "On est en direct ? On peut couper ?". Humour, là encore…