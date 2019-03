"Game of Thrones" : et si vous trouviez l'un des 6 trônes de fer cachés dans le monde ?

Les indices sont dissimulés sur les réseaux sociaux. "Game of Thrones" a lancé le décompte avant sa huitième et dernière saison en invitant ses fans à une grande chasse au trésor. Le Graal en question ? Six exemplaires du célèbre trône de fer, disséminés partout dans le monde.





"Pendant sept saisons, vous avez regardé les personnages mentir, saigner et se sacrifier pour le trône de fer. Alors que la saison finale approche, une question demeure : jusqu'où irez-vous ?", écrit la chaîne HBO, qui renvoie vers un site spécial. La quête prendra fin peu avant la diffusion du premier épisode de la saison 8 le 14 avril.