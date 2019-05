Game of Thrones : l'épisode 5 n'a pas convaincu les internautes

On s'approche de la fin, et cela a tendance à contrarier, ou a euphoriser les fans de Game of Thrones. L'épisode 5 de la série de HBO a encore fait beaucoup réagir les internautes sur Twitter. Cet épisode de la saison 8, qui a été diffusé dans la nuit de dimanche à lundi 13 mai a divisé les spectateurs, sur l'esthétique, et sur le scénario. Et pourtant il fallait être motivé pour suivre la série en France, puisque l'épisode passait à 3 heures du matin, heure française.