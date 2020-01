"Game of Thrones" : le prequel n'arrivera pas avant 2022

Il va falloir s'armer de patience. Le prequel de "Game of Thrones" n'arrivera pas avant 2022. C'est ce qu'a annoncé Casey Bloys, le directeur de la programmation chez HBO, au site Deadline. "Je pense que ce sera courant 2022", a-t-il indiqué. "Ils ont commencé à écrire le scénario. (…) Pour moi, maintenant, la diffusion de 'House of the Dragon' est une priorité, nous nous concentrons dessus", a-t-il assuré.

Basée sur le roman de George R.R. Martin, "Fire & Blood", cette série dérivée l'univers de "Game of Thrones" se déroulera 300 ans avant les événements de la série originale. Elle s'intéressera à la naissance et à la disparition de la maison Targaryen. Le scénario a été confié à Ryan Condal (co-créateur de la série "Colony") et dix épisodes ont déjà été commandés. "C'est évidemment une série énorme et compliquée", a admis Casey Boys qui est par ailleurs revenu sur l'échec du précédent projet de prequel de "GOT".