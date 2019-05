"Game of Thrones" : on sait désormais pourquoi l'écran était si sombre pendant la bataille de Winterfell

Fabian Wagner explique ainsi à TMZ que la pixellisation et les couleurs sombres et troubles que les fans ont vu sur leurs téléviseurs et leurs appareils mobiles sont dus à la compression de l'épisode faite par HBO, ce qui a entraîné une qualité visuelle plus pauvre. Et c'était encore pire pour ceux qui ont suivi l'épisode en streaming avec une faible connexion ou dans une chambre trop éclairée. Mais ne vous y trompez pas, les images d'origine n'étaient pas plus lumineuses. La faute à un tournage quasi exclusivement de nuit et à un éclairage particulier. "On a voulu donner aux téléspectateurs et aux fans un épisode cool à regarder. Je sais que ce n'était pas trop sombre parce que je l'ai moi-même tourné", a assuré le chef opérateur.