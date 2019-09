"Game of Thrones" s’offre une deuxième série dérivée… et ce n’est sans doute qu’un début

DECRYPTAGE - La huitième saison de"Game of Thrones" a beau s'être achevée en mai dernier, la franchise est plus vivante que jamais. Alors qu’une première série dérivée, emmenée par Naomi Watts, est en cours de tournage, la mise en chantier d’une deuxième vient d’être révélée par la presse américaine. La confirmation d’une tendance de fond à Hollywood.

La fin de "Game of Thrones" a laissé un vide immense dans votre existence ? Les producteurs de la saga inspirée des romans de George R.R. Martin ne vous oublient pas, rassurez-vous ! A l’automne dernier, avant même la diffusion de l’ultime saison, la chaîne HBO annonçait la mise en chantier d’un spin-off se déroulant plusieurs milliers d’années avant la série principale, sous l’égide de la scénariste Jane Goldman. Son tournage a débuté cet été, avec la comédienne australienne Naomi Watts en tête d’affiche, sans date de diffusion pour le moment. Mais ce n’est qu’un début ! Le site américain Deadline révèle en effet vendredi 13 septembre que HBO s’apprête à donner son feu vert à la mise en chantier d’une deuxième série dérivée. Développée par George R.R. Martin avec l’aide de Ryan Condal, l’un des créateurs de la série de science-fiction "Colony", elle se déroulera 300 ans avant les événements de "Game of Thrones" et mettra en scène les ancêtres de Jon Snow et Daenerys Targaryen, les personnages interprétés par Emilia Clarke et Kit Harington.

Si la direction de HBO n’a pas encore confirmé l’information, il s’agit d’une demi-surprise puisque dès 2017, la presse américaine révélait que la chaîne avait commandé pas moins de cinq projets prolongeant la saga "Game of Thrones" à différentes équipes de scénaristes, avant de jeter son dévolu sur celui de Jane Goldman. La deuxième série dérivée ne serait autre qu’une nouvelle mouture de l’un des scénarios mis de côté à l’automne dernier. Dans un post publié sur son blog en mai dernier, George R.R. Martin avait vendu la mèche en révélant que "deux séries étaient encore au stade de l’écriture". Et que l’une d’entre elles serait basée sur "Feu et sang", sa nouvelle saga littéraire en quatre tomes racontant les origines du trône de fer. Le premier est paru en France en novembre dernier aux éditions Pygmalion, le deuxième étant attendu pour mai prochain. Tout ça alors qu’il n’a toujours pas terminé d’écrire le dernier tome de "Game of Thrones" !

Faut-il encore s’attendre à d’autres fictions explorant, de près ou de loin, les romans de l’écrivain américain ? En produisant deux nouvelles séries étiquetées "Game of Thrones", HBO s’inscrit dans une tendance de fond à Hollywood, celle des franchises toutes puissantes. On pense à Disney avec "The Mandalorian", sa première série dérivée de l’univers de "Star Wars" dont les 8 épisodes seront disponibles en novembre sur la plateforme Disney+. Son héros sera incarné par Pedro Pascal… un ancien de "Game of Thrones" ! Une deuxième série "Star Wars", mettant en scène le personnage de Cassian Andor, découvert au cinéma dans "Rogue One" sous les traits de Diego Luna qui reprend le rôle, sera disponible courant 2020. Le tournage d’une troisième, dans laquelle Ewan McGregor retrouvera le costume de Obi-Wan Kenobi qu’il jouait dans les films de George Lucas de 1999 à 2005, débutera, lui, dans quelques mois.

Même topo avec la franchise Marvel puisqu’en parallèle des nouveaux films en préparation ("The Eternals", "Black Widow", "Thor 4"), Disney+ accueillera dans les prochains mois plusieurs séries basées sur des personnages vu au cinéma (Loki, Hawkeye, le Soldat de l’hiver) et d’autres issus des bandes dessinées encore inédits à l’écran. Gare à l'overdose de superhéros quand même ! La chaîne câblée AMC marche dans le même sillage puisqu’elle vient de lancer la production d’une deuxième série dérivée de la saga "The Walking Dead" en cours depuis 2010, après le lancement en 2015 de "Fear the Walking Dead", dont TF1 Séries Films propose actuellement la première diffusion en clair. Les producteurs planchent également sur une trilogie de films consacrés à Rick Grimes, le héros de la série principal incarné par l’acteur Andrew Lincoln.

