"Game of Thrones" : ce site propose de spoiler vos "amis" par SMS (et c'est très vilain)

Vous êtes sans doute nombreux à avoir tout coupé lundi matin, au lendemain de la reprise de la série "Game of Thrones". Pas de réseaux sociaux, pas de passage par la machine à café pour éviter de découvrir ce qui s'est passé dans l'épisode diffusé cette nuit. Car avec la reprise de la série culte de HBO, qui débarque dimanche 14 avril pour une huitième et dernière saison après deux ans d'absence, revient aussi le stress du spoiler intempestif. Et donc le visionnage complètement gâché des aventures de Jon Snow and co.





Mais si vous entrez dans la deuxième catégorie de personnes, celles de ceux qui n'ont que faire de cette série, vous serez peut-être tenté de jouer avec les nerfs de vos amis fans de "GOT". Le site Spoiled vous propose de "ruiner Game of Thrones pour vos amis, automatiquement". Et anonymement.