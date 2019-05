"Game of Thrones" : après le gobelet, avez-vous remarqué l'autre objet oublié dans l'épisode final ?

Le tournage de "Game of Thrones" a-t-il donné si soif à ses acteurs? Après le gobelet de café oublié devant Daenerys dans l'épisode 4 de "Game of Thrones", c'est au tour d'un autre contenant, en plastique cette fois, de se glisser dans l'univers fantastico-médiéval de la série. Les internautes ont en effet repéré deux bouteilles d'eau dissimulées aux pieds des protagonistes lors d'une scène de l'épisode 6. Cet anachronisme rappelle le fameux gobelet - d'abord attribué à "Starbucks", il provenait en fait d'une entreprise artisanale - laissé deux épisodes plus tôt.