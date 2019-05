"Game of Thrones" : après le gobelet, des bouteilles d'eau oubliées dans l'épisode final...

Jouer dans "Game of Thrones" donne-t-il si soif ? Après le gobelet de café oublié devant Daenerys dans l'épisode 4 de "Game of Thrones", c'est au tour d'un autre contenant, en plastique cette fois, de se glisser dans l'univers médiéval de la série. Les internautes ont en effet repéré deux bouteilles d'eau dissimulées aux pieds des protagonistes lors d'une scène de l'épisode 6. Cet anachronisme rappelle le fameux gobelet - d'abord attribué à "Starbucks", il provenait en fait d'une entreprise artisanale - laissé deux épisodes plus tôt.