Game of Thrones : Emilia Clarke a préparé le discours du dernier épisode en regardant des vidéos d’Hitler

De tous les discours dans "Game of Thrones", celui de Daenerys Targaryen face à son armée assemblée à ses pieds, dans l’ultime épisode de la série, restera sans doute comme l’un des plus marquants. Qu’importe si le langage est inventé, le ton d’Emilia Clarke, son expression, sa diction, font qu’il n’y a guère besoin des sous-titres pour comprendre : la Mère des dragons, loin de se contenter de Port-Réal, veut maintenant "libérer" (traduire "conquérir") le reste de Westeros.





Et si ce discours fait penser à celui de certains dictateurs comme Hitler, ce n’est pas pour rien. Dans une interview accordée à Variety, Emilia Clarke explique en effet comment elle a préparé cette séquence :





"J'ai regardé beaucoup de vidéos - ça semble amusant maintenant - de dictateurs et de dirigeants puissants qui parlent dans une langue étrangère pour voir si je pouvais comprendre ce qu'ils disaient sans connaître leur langage. Et on peut! On peut totalement comprendre ce que disait Hitler et ces orateurs qui parlent une langue étrangère. Donc je me suis dit : ’Si je peux croire en chaque mot que je prononce, les spectateurs n’auront pas besoin de trop regarder les sous-titres’."