"Game of Thrones" : Kit Harington et Emilia Clarke promettent du lourd après la bataille de Winterfell

Et maintenant, où va-t-on ? Après l’impressionnante bataille de Winterfell durant l’épisode 3 de la saison 8 de "Game of Thrones", les fans de la série se demandent à quelle sauce vont être mangés leurs personnages préférés. Et bien sûr lequel montera sur le trône le plus convoité de l’histoire de la télé. Auront-ils un début de réponse durant l’épisode 4, qui sera diffusé dimanche 5 mai au soir ? Pour Kit Harington, l’interprète de Jon Snow, il faut s’attendre à tout. Vraiment tout.





"L’un de mes épisodes préférés est le quatrième parce que les personnages semblent avoir obtenu ce qu’ils cherchaient", raconte le comédien britannique à Entertainment Weekly. "Le monde est en sécurité maintenant. Ils célèbrent ce moment et disent adieu à ceux qu’ils ont perdus. Mais en tant que spectateur, vous vous dites 'ce n’est que l’épisode 4, quelque chose va arriver’. Et ce qui est cool, c’est que les personnages en sont conscients aussi. Il y a quelque chose de tordu et d’inconfortable. C’est si shakespearien."