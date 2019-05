"Game of Thrones" saison 8 : les Simpson avaient prédit ce qui allait se passer dans l'épisode 5... dès 2017

Les scénaristes des "Simpson" seraient-ils des visionnaires ? Ce dimanche, HBO dévoilait le cinquième épisode de l'ultime saison de "Game of Thrones". Si chaque épisode réserve son lot de surprises, celui-ci a laissé certains fans bouche bée. Et pour cause : tout ce qui s'y passe avait été prédit par "Les Simpsons"… en 2017. Dans l'épisode en question, on y voit Daenerys et son fidèle dragon mettre à feu et à sang Port Réal alors que les habitants s'étaient rendus.





Capture d'écran à l'appui, de nombreux fans se sont empressés de diffuser l'extrait du premier épisode de la saison 29 des "Simpsons" dans laquelle la célèbre famille se retrouve plongée dans l'univers médiéval de "Game of Thrones". On y voit Homer, Marge, Bart et Lisa observer depuis une citadelle un dragon qui détruit un village par le feu. Troublant.