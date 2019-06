Game of Thrones saison 8 : le réalisateur de la bataille de Winterfell avait imaginé une fin plutôt... osée

Les fans de Game of Thrones auraient pu assister à une ultime saison des plus terribles et spectaculaire. A en croire le réalisateur de la série, Miguel Sapochnik, la scène finale aurait pu être bien plus macabre que qu'elle ne l'a été. Dans une interview accordée au site Indiewire, il raconte avoir voulu tuer tous les personnages lors de la bataille de Winterfell.





"Je voulais tuer tout le monde. Je voulais tuer Jorah lors de la charge équestre au début. J'étais prêt à tuer absolument tout le monde. Je voulais être sans pitié, que le public se dise lors des dix premières minutes que tout pouvait se passer, que tout le monde pouvait mourir. Mais David et Dan n'ont pas voulu. On a beaucoup échangé sur ce sujet", explique-t-il. David Benioff et Daniel Brett Weiss, les créateurs de la série, on effet refusé, jugeant l'idée trop violente.