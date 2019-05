"La pire fin qu'ils aient pu faire" : tristesse et désillusion face à l'épilogue de "Game of Thrones"

ATTENTION SPOILERS - Après 8 saisons et 73 épisodes, le tout dernier chapitre de la série Game of Thrones a été diffusé dans la nuit de dimanche à lundi. Cet ultime épisode, malgré quelques scènes marquantes, n'a pas convaincu les fans, qui ont partagé leur déception et pleuré la fin du show sur les réseaux sociaux.