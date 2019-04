"Game of Thrones" : série de tous les records

La série "Game of Thrones" qui fait un carton incroyable, revient ce week-end. Elle génère chaque année un milliard de chiffre d'affaires avec seize millions de dollars de budget alloué par épisode et un milliard de téléchargements illégaux pour la précédente saison. Côté récompense, elle a reçu 47 Emmy Awards pour 132 nominations. Des chiffres records pour une série. Véritable phénomène, le succès de "Game of Thrones" intéresse également les marques. Suivez également ce qu'il faut regarder à la télé ce week-end.



Ce vendredi 12 avril 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", parle du succès mondial de "Game of Thrones". Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/04/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.