Game of Thrones : un final à la hauteur ?

L'épilogue de la saga Game of Thrones a été diffusé dimanche dernier sur la chaîne américaine HBO. L'audience a atteint les 19 millions de téléspectateurs. Mais ce dernier épisode a une fois de plus montré une "faute d'inattention", car on voit une bouteille en plastique sur un des plans. L'on se demande comment ce genre d'oubli peut arriver avec des centaines de personnes qui travaillent pour la série et plus de quinze millions d'euros de budget par épisode. Découvrez également ce qu'il ne faut pas rater à la télé ce soir.



Ce mardi 21 mai 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les Médias", nous parle du dernier épisode de la série Game of Thrones. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 21/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.