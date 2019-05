Game of Thrones : une pétition réclame une réécriture de la saison 8 par des "auteurs compétents"

Décidément, cette nouvelle saison de Game of Thrones fait couler beaucoup de sang... Et l’épisode 5, diffusé dimanche outre-Atlantique, semble avoir porté le coup de grâce au club des fans mécontents de l’orientation donnée à la série. Déjà, l’épisode 3, avec sa fameuse bataille de Winterfell avait suscité de vives critiques. Une opération militaire catastrophique, un dénouement improbable, sans compter un décor de nuit carrément opaque, selon de nombreux téléspectateurs.





L’épisode 5, lui, est pointé du doigt notamment pour avoir fait de Daenerys une reine sanguinaire. Elle qui, jusqu’à présent, était encensée pour son empathie et sa droiture, voilà qu'elle passe toute une ville et ses habitants à la flamme de son dragon ! Passons sur la personnalité de plus en plus transparente de Jon Snow, lui qui pourtant est encensé par tous pour monter sur le trône de fer. Il n’en fallait pas plus pour que certains réagissent. Une pétition a été lancée sur la plateforme Change, demandant à la chaîne HBO de tout simplement retourner la série, mais cette fois avec "des auteurs compétents" !





" David Benioff et D.B. Weiss se sont révélés être des scénaristes terriblement incompétents quand ils n'ont pas de matière de base (les romans) sur laquelle s'appuyer. La série mérite une dernière saison qui ait du sens", explique l'auteur de la pétition.