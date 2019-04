"Game of Thrones" : combien gagnent les stars de la série ?

Ils font partie des comédiens les mieux payés du petit écran. Et pour cause. En quelques années, les acteurs de "Games of Thrones" sont devenus de véritables stars. Inconnus du grand public au lancement de la série, Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage ou encore Kit Harrington ne peuvent plus faire un pas sans créer une émeute. Alors que HBO s'apprête à diffuser la huitième et ultime saison de "Game of Thrones", le magazine américain "Variety" a fait le point sur le salaire des comédiens principaux.





Première chose à savoir : les producteurs de la série respectent l'égalité salariale entre homme et femme puisque les cinq comédiens principaux touchent le même cachet. Emilia Clarke, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage, Kit Harington et Lena Headey, qui interprètent respectivement Daenerys Targaryen, Jaime Lannister, Tyrion Lannister, Jon Snow et Cersei Lannister sont payés 500.000 dollars (soit 445.000 euros) par épisode dans lequel ils apparaissent. Quant à Maisie Williams et Sophie Turner, qui prêtent leurs traits aux sœurs Stark, elle seraient payées "seulement" 150 000 dollars par épisode.