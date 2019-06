Garrido rejoint "Balance ton post" sur C8

Depuis 2017, Raquel Garrido, avocate et ancienne porte-parole de la France insoumise, était chroniqueuse dans l'émission "Les Terriens du dimanche" sur C8. Celle-ci ayant été supprimée, Raquel Garrido a, par médias interposés, fait des offres à Laurent Ruquier et à Cyril Hanouna. C'est ce dernier qui a décidé de l'accueillir dans le casting de "Balance ton post" sur la même chaîne. Elle a toutefois refusé de faire partie des chroniqueurs de "Touche pas à mon poste". A découvrir également : le retour de l'émission "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" sur TF1, et celui de Mallaury Nataf dans "Les Mystères de l'amour".



