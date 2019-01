Gilbert Montagné impressionne Twitter avec son "travail minutieux" d'apprenti pâtissier sur M6

Aucune épreuve ne lui a résisté. Gilbert Montagné a fait étal de tous ses talents, mercredi 16 janvier, dans le premier épisode du "Meilleur pâtissier - chefs et célébrités", auquel il participe aux côtés de l'animatrice Christine Bravo, de la championne olympique Laure Manaudou ou encore de l'ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld. "La pâtisserie, c’est une passion et il n'y a pas plus beau qu’une passion", explique le chanteur derrière ses indissociables lunettes.





"Certains pourraient penser : 'Mais quand tu es non voyant, tu ne peux pas faire de la pâtisserie parce que c’est dangereux, tu vas te couper, tu vas te brûler…' Si tu penses comme ça, tu ne fais plus rien. Les limites j’aime bien les déplacer, comme ça on avance", insiste-t-il. Un message reçu cinq sur cinq par les internautes, qui ont pris sa défense face aux personnes les plus critiques.