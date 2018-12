Gilets jaunes : l'allocution de Macron plus suivie que la finale de la Coupe du monde

Dans la foulée de cette intervention de 13 minutes, les JT et leurs éditions spéciales ont fait le plein. Celui de TF1 a ainsi réuni plus de 9 millions de personnes, 1,5 million de plus que France 2, permettant à Gilles Bouleau de réaliser sa meilleure audience depuis septembre 2015.





Le discours et les annonces de lundi soir ont également été abondamment suivis et commentés sur les réseaux sociaux : Twitter a indiqué avoir recensé plus de 420.000 tweets à ce sujet, dont près de 7.000 messages saluant explicitement la "remise en question" du Président et le fait que le peuple a été "entendu" par le gouvernement.