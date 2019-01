Gilets jaunes : une fake news sur Facebook !

L'Alsace et la Lorraine seront données à l'Allemagne. Cette nouvelle, une fake news de plus, a été vue et partagée massivement par les gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Bernard Monot, un député de Debout la France, est à l'origine de cette information. Celle-ci a été partagée sur la page YouTube du leader du parti. Après une analyse profonde du dit traité, le Parisien a affirmé qu'aucun accord ne sera signé.



Ce mercredi 16 janvier 2019, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle d'une fake news massivement commentée et partagée par les gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 16/01/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI.