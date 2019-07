"Gossip Girl" va faire peau neuve avec une série dérivée, et on se demande bien pourquoi

Tous ont parlé de "reboot" mais, précision du créateur de la série originale Josh Schwartz, ce GG 2.0 n'en sera pas un. "Il n'y a qu'une seule Serena", a-t-il affirmé sur Twitter. Au Hollywood Reporter, Joshua Safran, auteur et producteur exécutif de cette nouvelle version de dix épisodes, explique qu'il s'agira d'une "extension" des aventures de Blair Waldorf and co et se déroulera huit ans après le dernier épisode, diffusé en 2012. La série traitera aussi de la manière dont les réseaux sociaux et le paysage new-yorkais ont changé ces dernières années. "Aucun de nous n'était intéressé dans le fait de simplement refaire la même histoire", a martelé Safran. De quoi nous rassurer ? Pas franchement.