Game of Thrones : découvrez la première bande-annonce captivante de la saison 8

On l'attendait depuis un moment : la voilà enfin ! HBO vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 8 de "Game of Thrones". Après quelques teasers qui nous ont mis l'eau à la bouche, la chaîne offre aux fans une minute cinquante de nouvelles images inédites de l'ultime saison de la série la plus attendue de l'année. "Je connais la mort. Elle a différents visages. J'ai hâte de voir celui-là", lance Arya Stark (Maisie Williams) en ouverture du trailer, un couteau à la main.





On peut découvrir, notamment, Cersei Lannister (Lena Headey), bien déterminée à prendre sa revanche, Jon Snow (Kit Harington) et Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) débarquer à Winterfell accompagnés des dragons ou encore Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) qui se dit prêt à se battre pour les vivants. Tous les héros semblent prêts à unir leur force pour vaincre leur ennemi commun : le roi de la Nuit. On en frissonne d'avance.