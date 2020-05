Goût d'Emmanuel Macron pour "les rites de la monarchie" et taxe "Jean Valjean" : la charge cinglante de Vincent Lindon

Vincent Lindon lance également un appel à la solidarité envers les plus démunis. "Déjà insupportables, les inégalités ont explosé avec la pandémie. Confinés dans des logements exigus ou contraints d'affronter les périls, les plus fragiles vivent des jours terriblement difficiles. Et leurs lendemains ne chantent pas. Après la crise sanitaire, ils seront sûrement les premières victimes de l'inévitable catastrophe économique et sociale", analyse-t-il, avant de proposer des solutions. Comme le fait de demander aux plus riches de faire preuve de plus de solidarité.

"L'État ne pouvant pas tout, il me paraît impératif d'innover. Comment ? En demandant aux plus grosses fortunes une solidarité envers les plus démunis. Cette idée, juste et légitime, pourrait prendre la forme d'une contribution exceptionnelle, baptisée “Jean Valjean”, conçue comme une forme d'assistance à personnes en danger, financée par les patrimoines français de plus de 10 millions d'euros, sans acrobaties, à travers une taxe progressive de 1 % à 5 %, avec une franchise pour les premiers 10 millions d'euros", avance-t-il.