Grand retour de Danièle Gilbert dans l'émission "Midi Première"

Elle a été "La" grande dame de la télévision. Danièle Gilbert, l'animatrice télé de "Midi Première" entre 1968 et 1982 fait son grand retour devant les écrans en redonnant vie à l'émission. Elle va faire revivre la mémoire des grands chanteurs tels que Dalida, Coluche ou encore Claude François. Plus de 30 ans après, Danièle Gilbert accompagne les spectateurs et les artistes avec toujours autant de peps et d'ambiance.



