La série "Grey's Anatomy" peut-elle survivre au départ de Justin Chambers ?

FUTUR EN SUSPENS - L'interprète du docteur Alex Karev a annoncé, à la surprise générale vendredi 10 janvier, qu'il quittait la série médicale dans laquelle il jouait depuis 15 ans. Un coup dur pour le programme et pour ses fans qui pourrait bien laisser des traces. Attention spoilers si vous n'êtes pas à jour !

Il raccroche sa blouse. Comme d'autres avant lui mais le départ de Justin Chambers de "Grey's Anatomy" laisse un goût amer. Car il est aussi déchirant qu'inattendu. "Il n'y a pas de bon moment pour dire au revoir à une série et à un personnage qui ont tant marqué ma vie ces quinze dernières années", a déclaré dans un communiqué transmis au site Deadline vendredi 10 janvier celui qui campait le docteur Alex Karev depuis le tout premier épisode en 2005. "Mais depuis un moment maintenant, j'espère pouvoir diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Alors que je vais avoir 50 ans et que je suis béni par mon incroyable femme qui a été d'un grand soutien et cinq merveilleux enfants, c'est le moment", a-t-il poursuivi. La fin d'une époque pour le show médical qui perd l'un de ses derniers héros historiques.

Ils ne sont désormais plus que trois à figurer au générique depuis 16 saisons. Chandra Wilson (Miranda Bailey), James Pickens Jr (Richard Webber) et Ellen Pompeo (Meredith Grey) auront désormais à leur charge de porter l'héritage originel de "Grey's Anatomy". "Il n'y a jamais eu de mots plus vrais", a commenté Ellen Pompeo sur Twitter en réaction à un article de Vanity Fair qui parlait du départ de Justin Chambers comme d'une "des plus grandes pertes" de la série. Car en 15 ans, l'acteur américain a offert à son personnage la plus belle évolution du programme.

"Alex était un mec prétentieux quand il est arrivé comme interne. Il pensait qu'il allait devenir le meilleur docteur. Il allait se spécialiser en chirurgie esthétique et gagner beaucoup d'argent. Puis il s'est marié, il a divorcé. Il est ensuite tombé amoureux de quelqu'un de qui l'a quitté. Je pense que son histoire avec Jo Wilson est sa première bonne relation, une relation saine pour lui. Il est devenu un homme meilleur, un meilleur docteur", détaillait pour nous Justin Chambers en 2014 lors du Festival de télévision de Monte-Carlo. "J'apprécie Alex, je l'apprécie vraiment", nous assurait-il.

Son dernier épisode a déjà été diffusé

Le public aussi avait beaucoup d'affection pour cette tête brûlée devenue chirurgien pédiatrique au grand coeur. Alors Alex ne méritait-il pas une meilleure sortie ? Selon Deadline, la dernière apparition de Justin Chambers a été diffusée le 14 novembre dernier aux Etats-Unis. Son personnage, qui dirige désormais le service de chirurgie d'un autre hôpital après avoir été licencié du Grey Sloane Memorial, s'est absenté de Seattle pour rendre visite à sa mère malade. Et n'aura donc pas droit à un véritable adieu, comme cela avait été le cas avec les acteurs Sandra Oh (Christina Yang) et Patrick Dempsey (Derek Shepherd). Même s'ils sont encore nombreux à ne pas s'être remis de la mort du Docteur Mamour...

Seule solution plausible : la disparition d'Alex devrait être expliquée par un tiers personnage dès la reprise de la saison 16 aux Etats-Unis le 23 janvier. On l'imagine pourtant mal quitter sa femme Jo, qui se remet à peine d'une dépression. Et on l'imagine mal mourir, même si la créatrice de la série Shonda Rhimes n'a dans le passé pas hésité à supprimer les héros dont elle ne voulait plus. Sauf que ne pas offrir de porte de sortie à la hauteur du personnage risque fort de contrarier des téléspectateurs, qui ont clamé leur désaccord tout le week-end sur les réseaux sociaux. Difficile de dire si le départ de Justin Chambers aura un impact sur les audiences - toujours excellentes - de "Grey's Anatomy". Mais il pourrait donner des idées à Ellen Pompeo, dont le contrat expirera à la fin de la saison 17 en 2021. "'Grey's Anatomy' vivra tant qu'Ellen est intéressée de jouer Meredith Grey", a rappelé la semaine dernière la patronne de la chaîne ABC. Mais si la comédienne se décide à plier bagage, ce sera une toute autre histoire...

Delphine DE FREITAS