VIDÉO - Kelly McCreary : "Oui, Jesse Williams sera de retour dans la saison 16 de Grey's Anatomy"

La saison 15 contient ce qui est sans doute l'épisode le plus fort de toute la série. Dans "Les survivantes", Jo apprend la vérité sur ses parents biologiques et accueille par la suite à l'hôpital une jeune femme qui vient d'être victime d'un viol. Comment avez-vous appréhendé cette intrigue ?





Lire le scénario a été si percutant...Tout au long de la lecture, je me suis dit "Oh mon dieu". Je n'ai jamais fait l'expérience d'un traumatisme sexuel dans ma vie, dieu merci, et je me suis sentie si liée à toutes les femmes qui ont vécu ça. C'est si courant. J'ai d'abord pensé que ce serait un épisode difficile à regarder et que le public devait s'y préparer. Mais j'ai également trouvé qu'il avait un pouvoir incroyablement cathartique, qu'il avait le pouvoir d'encourager à parler et à partager ses histoires. Et plus important encore, il avait le pouvoir de faire savoir aux femmes qu'elles n'étaient pas seules. La seule scène à laquelle participe Maggie est celle où nous sommes toutes rassemblées dans le couloir pour protéger la patiente qui se dirige vers la salle d'opération. Ce moment est si significatif de ce que nous vivons en ce moment. Les femmes s'unissent, sont là les unes pour les autres et soutiennent les voix de chacune. Notre pouvoir est énorme et nous assistons à un vrai changement. C'était incroyable de prendre part à ce moment symbolique dans la série.