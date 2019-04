"Habille-nous Africa", le documentaire de Noémie Lenoir

Le 10 avril, le documentaire "Habille-nous Africa" de la mannequin Noémie Lenoir sera diffusé sur TV5 Monde à 21h. Un travail de près de deux années qu'elle est fière de présenter et dans lequel elle met en avant la mode africaine. Aujourd'hui, de plus en plus de mannequins noirs défilent sur les podiums et le tissu wax a le vent en poupe. Noémie Lenoir nous montre également comment de grands couturiers tels que Jean-Paul Gaultier se sont inspirés des Africains pour créer leurs collections. En exclusivité, LCI nous dévoile des images de ce documentaire.



Ce mardi 9 avril 2019, Bintily Diallo, dans sa chronique "Vos sorties", nous dévoile quelques images du documentaire réalisé par Noémie Lenoir. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 09/04/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.