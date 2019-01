Harcèlement en ligne : le gouvernement au chevet de Bilal Hassani, le représentant de la France à l'Eurovision

"L’anonymat absolu, ce n’est pas possible", a insisté Mounir Mahjoubi au micro de la station. Même pour quelqu’un qui a un pseudo sur les réseaux sociaux. Quand une plainte est déposée, la plupart du temps on retrouve et on condamne." Sur son site, Stop Homophobie a publié plusieurs de ces messages d'injures à l'encontre de Bilal Hassani. D'après l'avocat de l'association, leur auteurs "encourent jusqu'à 6 ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende".