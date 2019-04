Harcèlement sexuel : après un licenciement et deux mises à pied, Franceinfo "poursuit" son enquête interne

"Nous avons immédiatement mené une enquête et lancé une procédure", a souligné jeudi une porte-parole de la direction à l’AFP, ajoutant que France Télévisions, groupe auquel appartient le site, est "engagée dans une politique d'exemplarité et de zéro tolérance envers le harcèlement au sein de l'entreprise".





Sauf que dès le lendemain, de nouvelles révélations sont publiées. Et nuancent cette version. Ainsi, Libération décrit ce vendredi, à coups de nombreux témoignages, comment la direction a surtout réagi afin d'éviter que les récits de jeunes femmes harcelées ne fuitent dans la presse. Dans les pages du quotidien, on découvre que les "manquements dans la réaction hiérarchique" qu’évoquent la direction sont des cas d’harcèlement sexuel. Et surtout envers les plus précaires : des stagiaires et des étudiantes en alternance.