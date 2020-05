Harcèlement sexuel : la série "Esprits Criminels" dans le viseur de la justice

Après ouvert une enquête au printemps 2019, le département californien de la justice vient d’annoncer sa décision de porter plainte contre les producteurs de la série, la chaîne CBS et la major Disney à travers sa filiale ABC, afin d’obtenir des dommages et intérêts pour les victimes présumées.

Selon les documents révélés à la presse, Gregory St. Johns aurait abusé de sa position pour procéder à des attouchements sur des hommes membres de l'équipe et pris des mesures de représailles contre ceux qui refusaient ses avances. Le chef opérateur aurait ainsi "touché les parties génitales de plusieurs hommes" et "embrassé ou caressé leur cou, leurs épaules et leurs oreilles". Ce comportement était "fréquent" et se faisait "ouvertement".

On apprend également que "l'équipe de production exécutive était au courant de ce comportement illégal et le tolérait", et qu'elle a "licencié une dizaine d'hommes qui ont résisté au harcèlement de St. Johns". Ce dernier sera finalement écarté suite à la parution de l’article de "Variety".