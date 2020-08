Hélène de Fougerolles dans "Trop jeune pour moi" sur TF1 : "C'était ma dernière chance de jouer dans une comédie romantique"

Changement de décor pour Hélène de Fougerolles. La comédienne délaisse temporairement son rôle de flic dans la série Balthazar pour une comédie romantique à l’Île Maurice. Dans Trop jeune pour moi, diffusé ce lundi 31 août sur TF1, elle incarne Doria, une quadra au bout du rouleau qui, après avoir découvert que son mari la trompe, décide de partir se ressourcer chez sa mère (Arielle Dombasle) à l’Île Maurice. C'est là qu'elle fait la connaissance de Théo (Loyan Pons de Vier), un beau jeune homme qui ne va pas la laisser indifférente. Un rôle parfait pour la sympathique comédienne qui revient sur ce tournage de rêve.

LCI : "Trop jeune pour moi" est une comédie romantique sur la différence d'âge. Avez-vous hésité avant d'accepter ?

Hélène de Fougerolles : Pas du tout. Franchement, on se demande si Dieu existe quand on nous propose de tourner une histoire d'amour à l’Île Maurice ! Même si c'est une histoire de cougar, on ne va pas se mentir (rires). Et en plus, c'est la même production que Balthazar, donc j'étais en confiance.

Comment avez-vous abordé la fiction, d'un point de vue personnel ?

On ne va pas se mentir : mon métier est très axé sur le physique, du coup je me suis préparée pour me sentir bien dans mon corps. J'ai fait une heure de yoga et un repas par jour ! Physiquement et moralement, j'étais très bien dans ma tête et dans mon corps. Quand j'entendais un personnage dire "Oh mais t'as vu la vieille", je ne me sentais pas mal.

Dans le film, on parle de Milf, n'est-ce pas une expression que vous trouvez péjorative ?

Oui, surtout quand on connait la traduction exacte ! (Mother I'd Like to Fuck, soit une mère de famille sexuellement attirante pour rester polis, ndlr). Mais moi je n'utilise pas trop ce mot-là. Cougar non plus. Moi j'ai 47 ans et je me suis dit que c'était

peut-être ma dernière chance de jouer dans une comédie romantique. Après, ça me plairait bien de lâcher l'affaire et de me détendre sur la question de l'âge !